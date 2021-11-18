Спасение от глобальной катастрофы увидели в водороде и аммиаке
Правительство Южной Кореи увидело спасение от глобальной катастрофы в переходе на водород и аммиак. Министерство торговли, промышленности и энергетики представило план постепенного отказа от вредного для планеты ископаемого топлива, передает южнокорейская газета The Korean Herald, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Власти планируют к 2030 году перевести больше половины угольных электростанций на топливо с 20-процентным содержанием аммиака, а газовые предприятия к 2035 году - на метан с 30-процентной примесью водорода. В дальнейшем долю водорода и аммиака в топливе собираются наращивать - для этого правительство запустит исследования для разработки новых турбин, способных выдержать подобные смеси.
Министерство собирается наладить цепочку поставок аммиака и построить в 2022 году объекты для его хранения. Чиновники считают, что внедрение более чистого топлива поможет Корее достичь углеродной нейтральности к 2050 году - полностью компенсировать выбросы парниковых газов.
Пользу водорода в борьбе с глобальным потеплением отметили и в США. Американская компания Plug Power решила построить гигантский завод по производству экологически чистого вида топлива. Предприятие сможет ежедневно поставлять 30 тонн водорода, который собираются использовать для сокращения углеродного следа от транспорта.
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