В Китае создали быстродействующую вакцину от коронавируса

Молекулярные биологи разработали интраназальную вакцину от коронавируса нового типа на основе вируса гриппа. Опыты показали, что благодаря этому препарату иммунитет к новым и старым разновидностям SARS-CoV-2 у хомяков и хорьков формируется всего через сутки после приема. Описание исследования ученые опубликовали на bioRxiv. передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Большинство одобренных вакцин от COVID-19 вводят в организм человека в виде инъекций. Это ограничивает место их применения медицинскими учреждениями или специально оборудуемыми помещениями. Кроме того, внутримышечные вакцины хуже формируют локальный иммунитет в тканях легких и носоглотки, куда коронавирус проникает в первую очередь.

Китайские ученые под руководством профессора Сямыньского университета Ся Ниншао решили обе этих проблемы, создав экспериментальную вакцину dNS1-RBD. Она представляет собой набор из множества модифицированных частиц вируса гриппа. Биологи изменили геном возбудителя гриппа, чтобы он не мог размножаться в организме человека, но при этом заставлял его клетки производить белки коронавируса.

Безопасность и эффективность этой вакцины Ся Ниншао и его коллеги проверили на хорьках и хомяках - животных, которые подвержены коронавирусной инфекции так же, как и человек. Опыты показали, что после введения вакцины у животных не появлялись симптомы гриппа у животных, а иммунитет к коронавирусу сформировался.

Первые благотворные эффекты от введения прививки начинали появляться уже в первые сутки после вакцинации. В этом случае вирус проникал в организм только что привитых грызунов, но при этом животные не гибли от инфекции, а также не теряли вес и не испытывали никаких явных симптомов COVID-19.

Хомяки оставались неуязвимыми к действию коронавируса, в том числе его бета-варианта, даже через девять месяцев после вакцинации. Это говорит, что вакцина китайских ученых может обеспечить длительную защиту от новых и старых вариаций коронавируса.

В ближайшее время Ся Ниншао и его коллеги заканчивают испытания вакцины на людях. Первые две их фазы уже начались, в них участвует более тысячи здоровых жителей Китая. Третий этап запланирован на ближайшие недели и месяцы.