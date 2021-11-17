Цена на газ в Европе поднялась до $1150 за тысячу кубов

Стоимость газа в Европе в ходе торгов поднялась до $1150 за 1 тыс. куб. м, согласно данным биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах повысилась до $1150 за 1 тыс. куб. м, что на 4% выше, чем на закрытии торгов 16 ноября.

Стоимость фьючерса на газ впервые достигла такого показателя с конца октября. До этого осенью топливо демонстрировало рекордный рост до $1,9 тыс. за тысячу кубометров.