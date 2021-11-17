Стоимость Bitcoin упала ниже 60 тысяч долларов

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin продолжает существенно дешеветь на торгах в среду, 17 ноября. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, с начала суток цена Bitcoin упала на 2,19% - 59 406 долларов. При этом минимальная цена за последние 24 часа составляет 58 627 долларов, а максимальная - 61 381 долларов.

Объем капитализации рынка Bitcoin снизился до 1,12 трлн долларов.