https://news.day.az/world/1404672.html Стоимость Bitcoin упала ниже 60 тысяч долларов
Стоимость Bitcoin упала ниже 60 тысяч долларов
Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin продолжает существенно дешеветь на торгах в среду, 17 ноября. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Так, с начала суток цена Bitcoin упала на 2,19% - 59 406 долларов. При этом минимальная цена за последние 24 часа составляет 58 627 долларов, а максимальная - 61 381 долларов.
Объем капитализации рынка Bitcoin снизился до 1,12 трлн долларов.
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