Взрыв газа в Казахстане - есть погибшие

Три человека погибли в результате взрыва газового баллона на севере Казахстана, в поселке Шортанды Акмолинской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по словам начальника областного ДЧС Нурлана Атыгаева, взрыв произошел накануне вечером в одном из трехквартирных домов барачного типа.

На месте ЧП были обнаружены тела погибших - ребенка 2017 года рождения и двух женщин 1988 и 1987 годов рождения.

Также ранее сообщалось о 10 пострадавших, доставленных в больницу. Сегодня, по данным "Интерфакса", их количество выросло до 11.

Информагентство отмечает, что среди пострадавших - четверо детей, от полутора до 12 лет, находящихся в реанимации. Еще один годовалый ребенок находится в другой больнице с незначительными ожогами.

По предварительной информации, взрыв произошел в ходе подключения занесенного с улицы замерзшего газового баллона.