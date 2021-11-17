В Москве опрокинулся автобус, есть пострадавшие

Маршрутное такси опрокинулось на трассе М-11 на выезде на внешнюю сторону МКАД.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие.

В распоряжении РЕН ТВ появились первые кадры с места аварии.