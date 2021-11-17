https://news.day.az/world/1404692.html В Москве опрокинулся автобус, есть пострадавшие - ВИДЕО
В Москве опрокинулся автобус, есть пострадавшие - ВИДЕО
Маршрутное такси опрокинулось на трассе М-11 на выезде на внешнюю сторону МКАД.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на месте работают экстренные службы. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие.
В распоряжении РЕН ТВ появились первые кадры с места аварии.
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