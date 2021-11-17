https://news.day.az/world/1404693.html В иранской провинции взорвался нефтепровод
В иранской провинции взорвался нефтепровод
Мощный взрыв прогремел в среду на нефтепроводе в провинции Хузестан, расположенной на юге Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел на участке близ населенного пункта Рамис. Указывается, что причиной взрыва стал износ оборудования.
Информации о причиненном материальном ущербе или пострадавших не приводится.
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