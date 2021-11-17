Япония и США запустили новый формат диалога по вопросам торговли

Власти Японии и США выступили с новой инициативой, призванной упростить проведение регулярных двусторонних дискуссий по вопросам торговли. Об этом сообщило в среду японское внешнеполитическое ведомство, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Формат диалога получил название японо-американское торговое партнерство. Он предполагает проведение консультаций на уровне представителей МИД Японии, Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, а также Управления торгового представителя Соединенных Штатов.

Полноценную дискуссию в таком формате предполагается начать в следующем году. Предполагается, что стороны будут обсуждать мировую торговлю, торговое сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, а также противодействие нечестным рыночным практикам.

Договоренность по новой инициативе была достигнута в ходе визита представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай в Японию. Сегодня она провела в Токио встречи с главой МИД Ёсимасой Хаяси и министром экономики, торговли и промышленности Коити Хагиудой.

Япония и США на этой неделе провели первый раунд консультаций, связанных, в частности, с вопросом введенных в 2018 году американских пошлин на сталь и алюминий. В частности они договорились о создании японо-американского коммерческо-промышленного партнерства, работа которого будет направлена на повышение промышленной конкурентоспособности обоих государств, укрепление цепочек поставок и совместное противостояние таких мировых вызовов, как глобальное потепление.