К резиденции Пашиняна стягиваются силовики

У резиденции премьер-министра Армении Пашиняна, здания правительства и национального собрания усилена охрана.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

После вчерашней провокации армянских войск на границе с Азербайджаном, Пашинян начал окружать себя полицейскими.

Напомним, ранее газета "Грапарак" сообщила о том, что армянский премьер всячески пытается избежать встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, чтобы не оказаться под сильным давлением армянского общества, что может привести к смене власти в стране.

Газета сообщила, что отказ Пашиняна от встречи 9 ноября с азербайджанской стороной оставил официальный Ереван под сильным давлением армянского общества. Также армянскую оппозицию через различные российские каналы пытаются убедить прекратить давление на премьера.

Издание предполагает, что если бы Пашинян согласился на встречу или подписание новых документов, в общественных кругах Армении поднялся бы такой шум, который мог бы привести к смене власти в стране.

Поэтому Пашинян решил отказаться от встречи, чтобы не оказаться "предателем в глазах народа", удержаться в кресле премьера.