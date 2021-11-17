ЕСПЧ запретил педагогам оскорблять школьников

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вступился за школьника из Хорватии, которого обругал педагог, и запретил преподавателям оскорблять учеников. Об этом говорится в обобщении, подготовленном Верховным судом России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что педагог оскорбил школьника, когда тот опоздал на урок, назвав его дураком и деревенщиной. Когда учащийся пожаловался директору школы, преподаватель повторил свои слова.

Отец школьника проинформировал о данной ситуации различные инстанции, однако школа ограничилась беседами, министерство образования сочло это внутренним делом образовательного учреждения, а прокуратура отклонила жалобу. Тогда он обратился в ЕСПЧ.

"Исходя из фактов дела, суд пришел к выводу: хотя первые оскорбления учителя в адрес заявителя были направлены на то, чтобы наказать его и его одноклассников, два последующих случая не могли рассматриваться как что-либо иначе, кроме беспричинных словесных оскорблений в адрес заявителя", - отметили в суде.