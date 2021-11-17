В США назвали главную опасность новой гиперзвуковой ракеты Китая

Заместитель главы объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтен в интервью CBSN рассказал об опасности, которую несет новая китайская гиперзвуковая ракета для Соединенных Штатов и всего мира. По мнению Хайтена, это оружие позволит Китаю нанести успешный первый ядерный удар по противнику, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Генерал подчеркнул, что за прошедшие десятилетия ни у одной из главных ядерных держав - США и России - не было возможности нанести успешный первый удар. Этот факт является основой сохранения баланса ядерных сил. Если Китай нарушит его, мир будет в опасности.

У китайских гиперзвуковых ракет есть особенности, из-за которой их траекторию полета невозможно предсказать. Долгий полет и маневрирование максимально близко к земле затрудняет радарам установить настоящую цель для ракеты. Это делает ракету с ядерным зарядом неожиданной для противника.

Хайтен считает, что эти характеристики вместе с информацией о том, что Китай строит сотни шахт для запуска ракет, означают, что однажды у Пекина появится возможность нанести безответный ядерный удар.