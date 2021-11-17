https://news.day.az/world/1404830.html Не менее семи человек погибли в результате второго взрыва в Кабуле
Не менее семи человек погибли в результате второго взрыва в Кабуле
По меньшей мере семь человек погибли в результате второго взрыва, прогремевшего в среду в Кабуле. Об этом сообщило афганское агентство Aamaj News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По предварительной информации, в районе Дехбори в западной части столицы Афганистана был подорван пассажирский микроавтобус.
Менее часа назад подобный инцидент произошел в районе Даште-Барчи на западе Кабула. Тогда при взрыве микроавтобуса, по последним данным, погибли четыре человека, двое получили ранения.
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