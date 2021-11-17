В Италии набирают популярность «раскрещивания»

В Италии все больше людей заполняют специальную форму на сайте, где сообщают о желании "отменить свое крещение" и объясняют причины этого поступка. Об этом сообщает Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Процедуру отмены крещения стал проводить Союз рационалистических атеистов и агностиков (UAAR) двадцать лет назад, однако в последние годы "раскрещивание" набрало популярность. Так, католическая Епархия Брешии сообщила о том, что в 2020 об этом заявили 27 человек, в то время как в 2021 - уже 75. Представитель UAAR, в свою очередь, заявил, что всего на сайте организации процедуру прошло более 100 тысяч итальянцев.

При этом, Римско-католическая церковь сообщает, что "отменить крещение" невозможно, поскольку оно уже произошло. Преподобный Даниеле Момбелли, вице-канцлер Епархии Брешии заявляет, что тем не менее, прохождение такой процедуры классифицируется как вероотступничество, что влечет отлучение от Церкви без судебного разбирательства. Вероотступники не могут быть крестными, не могут заключать церковный брак и претендовать на церковные таинства и похороны.

"Есть существенная разница между грехом отступничества и преступлением отступничества. Атеист совершает грех, потому что это его внутреннее решение, и его можно простить, если он покается. Вероотступники же проявляют свою волю формально покинуть церковь внешне, поэтому они сталкиваются с юридическими последствиями своего решения", - сообщил он.

Италия - исторически католическая страна, однако социологи предполагают, что на данный момент более 30% населения страны - атеисты.