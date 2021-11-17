ЕС выделит 700 тысяч евро на помощь беженцам

Европейский союз (ЕС) выделит 700 тысяч евро на экстренную помощь беженцам на польско-белорусской границе, говорится в заявлении Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Еврокомиссар Янез Ленарчич призвал обеспечить постоянный доступ представителям международных организаций с обеих сторон для эффективной помощи мигрантам. "ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей", - подчеркнул он.