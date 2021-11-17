https://news.day.az/world/1404856.html ЕС выделит 700 тысяч евро на помощь беженцам
ЕС выделит 700 тысяч евро на помощь беженцам
Европейский союз (ЕС) выделит 700 тысяч евро на экстренную помощь беженцам на польско-белорусской границе, говорится в заявлении Еврокомиссии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Еврокомиссар Янез Ленарчич призвал обеспечить постоянный доступ представителям международных организаций с обеих сторон для эффективной помощи мигрантам. "ЕС поддерживает своих партнеров по оказанию гуманитарной помощи, чтобы облегчить страдания людей", - подчеркнул он.
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