В Австрии и Венгрии зафиксированы антирекорды по числу новых случаев COVID

Медики в Австрии за минувшие сутки выявили более 14,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщают в среду европейские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это самый высокий показатель в Австрии с начала пандемии, до этого антирекордом считался показатель в 9,5 тыс. случаев, который зарегистрировали около года назад.

При этом в Австрии с начала этой недели действует локдаун для невакцинированных жителей страны - это первый подобный локдаун в ЕС. В Австрии отмечается один из самых низких в западной Европе уровней вакцинации - около 65%.

В соседней с Австрией Венгрии зафиксирован в среду самый высокий с весны этого года прирост новых случаев заражения COVID-19. За сутки зарегистрировали 10,2 тыс. случаев коронавируса, установлен антирекорд по летальным случаям - 178.

В Венгрии около 40% населения не получили ни одной дозы прививки от коронавируса, отмечают европейские СМИ.