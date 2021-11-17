В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Дюздже произошло землетрясение магнитудой 5,0.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ турецкие СМИ, Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD) сообщило о том, что землетрясение было зафиксировано сегодня в 15:40 по местному времени.

Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих территориях.