https://news.day.az/world/1404864.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Дюздже произошло землетрясение магнитудой 5,0.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD) сообщило о том, что землетрясение было зафиксировано сегодня в 15:40 по местному времени.
Землетрясение ощущалось в Стамбуле и прилегающих территориях.
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