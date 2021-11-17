В России разработали нейтрализующий коронавирус препарат

Российские ученые разработали лекарство на основе моноклональных антител, которое может нейтрализовать дельта- и гамма-варианты коронавируса. Об этом рассказал директор Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН Александр Макаров на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и учеными мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе варианты "дельта" и "гамма"", - сказал Макаров.

По его словам, высокая эффективность нейтрализации вируса подтверждена экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомячках, которым вводили антитела. "Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в 100 тыс. раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата "Регенерон"", - добавил Макаров.