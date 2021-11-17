В Северной Корее массово смотрят сериал «Игра в кальмара», ввезенный контрабандой

Жители Северной Кореи начали массово смотреть "Игру в кальмара", сообщает Mirror. Копии сериала ввозятся в страну контрабандой, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В КНДР действует строгая цензура на западные сериалы и фильмы. Граждане, которые попадутся за просмотром таких кинолент, могут быть приговорены к смертной казни. Однако это не помешало распространению копий "Игры в кальмара" среди населения, отмечает СМИ.

"Сериал проник в страну на запоминающих устройствах, таких как USB-накопители и SD-карты. Они ввозятся контрабандой на кораблях, а затем уходят к людям", - рассказал житель города Пхонсон.

Как рассказал анонимный собеседник, сериал очень нравится северокорейцам. Граждане, особенно молодежь, видят в сюжете "Игры в кальмара" параллели с реалиями в КНДР.

"Кроме того, по сюжету одна из главных персонажей в сериале - беглец из Северной Кореи. Многие зрители находят в ней себя", - добавил мужчина.

Сообщается, что в октябре правительство КНДР раскритиковало "Игру в кальмара", отметив, что сериал является примером дикости в южнокорейском капиталистическом обществе.