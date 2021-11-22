https://news.day.az/world/1404909.html Японцы испытали новый беспилотный скоростной поезд
Японцы испытали новый беспилотный скоростной поезд
Японская компания JR Хігасі Ніхон провела первые испытания беспилотного скоростного поезда, пишет NHK, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Поезд совершил три поездки туда и обратно 5-километровым участком линии в префектуре Ниигата.
Машинист поезда находился в кабине во время испытаний, однако управления не касался.
Во время испытаний поезд из 12 вагонов плавно набрал скорость примерно до 100 км/ч.
Отмечается, что разработкой беспилотных суперэкспрессов занимаются из-за опасений, что в будущем Япония столкнется с нехваткой машинистов из-за старения населения и низкой рождаемости.
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