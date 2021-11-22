Японцы испытали новый беспилотный скоростной поезд

Японская компания JR Хігасі Ніхон провела первые испытания беспилотного скоростного поезда, пишет NHK, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Поезд совершил три поездки туда и обратно 5-километровым участком линии в префектуре Ниигата.

Машинист поезда находился в кабине во время испытаний, однако управления не касался.

Во время испытаний поезд из 12 вагонов плавно набрал скорость примерно до 100 км/ч.

Отмечается, что разработкой беспилотных суперэкспрессов занимаются из-за опасений, что в будущем Япония столкнется с нехваткой машинистов из-за старения населения и низкой рождаемости.