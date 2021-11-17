Очередной антироссийский митинг в Ереване

В Ереване проходит очередной антироссийский митинг Национально-Демократического Полюса (радикалов террористической организации "Сасна-Црер").

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в шествии, которое возглавляет русофоб Ваге Гаспарян, были озвучены тезисы "о предательстве России", "смена нынешней предательской власти", "очистим страну от внутренней грязи".

Гаспарян, выступивший перед шествием к резиденции президента Армена Саркисяна, заявил, что Армения получает поддержу от США независимо от того, что является союзником их врага.

Принимающие участие в шествии радикалы скандируют слова "прощай, немытая Россия!" из стихотворения Михаила Юрьевича Лермонтова, которые произнес Гаспарян во время предыдущего антироссийского митинга.

"С первых же дней вторжения России запрещались армянские церкви, запрещались армянские школы. Русские войска разоружали армянских повстанцев, сдавали "Западную Армению", заключали московские и карские договора. Вот альфа и омега так называемой "дружбы" армянского и русского народа. Не было никакой дружбы! "Нам нужна Армения без армян" - так говорил Лобанов-Ростовский (экс-министр иностранных дел. Подтверждений, что он произносил эти слова, нет - ред.) в середине ХIX века. Вот истинное лицо "дружбы"! Была колониальная политика. Армения всегда была разменной монетой России. Поэтому мы сегодня понимаем, что миф о русско-армянской дружбе развенчен раз и навсегда, и отныне для нас это аксиома. Мы, армянский народ, отвечаем вам словами Михаила Юрьевича Лермонтова - прощай, немытая Россия!", - орал тогда Ваге с пеной изо рта, переврав историю.

Данные высказывания вызвали серьезные негодования в российском обществе и истеблишменте.