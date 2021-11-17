Британский истребитель упал в Средиземное море
Британский истребитель-бомбардировщик F-35 в среду в ходе штатного полета потерпел крушение над Средиземным морем, пилот успел покинуть самолет, сообщила телерадиокорпорация "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Инцидент произошел в 10:00 по местному времени.
В Минобороны Великобритании сообщили, что пилот успешно катапультировался.
"Пилот британского F-35, взлетевшего с авианосца ВМС Великобритании Queen Elizabeth, катапультировался в ходе штатных летных операций над Средиземным морем сегодня утром", - говорится в сообщении Минобороны в твиттере.
В оборонном ведомстве отметили, что пилот благополучно доставлен на корабль. Ведется расследование инцидента.
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