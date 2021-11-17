https://news.day.az/world/1404934.html Египет атакуют наводнения и полчища скорпионов - ВИДЕО
Египет атакуют наводнения и полчища скорпионов - ВИДЕО
В провинции Асуан на юге Египта по меньшей мере четыре человека погибли и более пятисот пострадали от укусов скорпионов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, причиной нашествия вредителей стала непогода. Скорпионы расползлись по улицам городов после мощных ливней и града, которые обрушились на Асуан.
Жителей провинции и туристов призывали не выходить из домов и избегать мест с большим количеством деревьев. Египет - родина толстохвостых скорпионов. Их яд вызывает тяжелое отравление и может убить человека меньше чем за час.
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