Египет атакуют наводнения и полчища скорпионов

В провинции Асуан на юге Египта по меньшей мере четыре человека погибли и более пятисот пострадали от укусов скорпионов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, причиной нашествия вредителей стала непогода. Скорпионы расползлись по улицам городов после мощных ливней и града, которые обрушились на Асуан.

Жителей провинции и туристов призывали не выходить из домов и избегать мест с большим количеством деревьев. Египет - родина толстохвостых скорпионов. Их яд вызывает тяжелое отравление и может убить человека меньше чем за час.