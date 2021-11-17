Вулкан на острове Пальма никак не успокоится

На испанском острове Пальма уже почти два месяца извергается Вулкан Кумбре-Вьеха. В прошлую субботу появился первый погибший: пожилой мужчина убирал пепел с крыши своего дома, и конструкция не выдержала веса вулканических осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, остров остаётся зоной стихийного бедствия. Лава покрыла площадь уже более чем в тысячу гектаров.