https://news.day.az/world/1404952.html В Аргентине произошло сильное землетрясение
В Аргентине произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в среду в аргентинской провинции Сантьяго-дель-Эстеро. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр подземных толчков располагался в 187 км к северо-востоку от одноименного города, где проживают около 354 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 561 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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