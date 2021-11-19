В Китае оценили возможности системы С-550

В России разрабатывают зенитную ракетную систему (ЗРС) С-550, которая позволит превзойти Израиль и США в области противоракетной обороны. Возможности российской системы оценил автор китайского портала Sohu, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

ЗРС С-550 может стать первой в мире мобильной системой противоракетной и противокосмической обороны. Новая система позволит перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты и средства космического нападения. Автор отмечает, что С-550 сможет противостоять американскому орбитальному самолету X-37B.

Издание подчеркивает, что перспективную систему разрабатывают на основе комплекса С-500 "Прометей", который может перехватывать ракеты на дальности до 600 километров. "И если С-550 действительно достигнет таких же показателей, то отставание России в области противоракетной обороны, вероятно, будет устранено одним рывком, и она даже сможет превзойти такие страны, как США и Израиль", - резюмирует автор.