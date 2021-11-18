Польша нашла способ обойти ограничения для «Северного потока-2»

Cотрудник Центра восточных исследований в Варшаве Шимон Кардась рассказал журналистам, как Россия может добиться сертификации своего газопровода "Северный поток - 2". Об этом он рассказал порталу Defence 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Шимон Кардась считает, что нужно воспользоваться "слабостью" обновленной Газовой директивы Евросоюза, просто "разделив" газопровод на две части.

По словам сотрудника центра, эта директива распространяется лишь на территориальные воды страны - члена ЕС, в которой заканчивается трубопровод.

Если его разделить, то большая часть "Северного потока - 2" окажется выведена из-под действия европейского законодательства.