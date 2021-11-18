В Китае создали Государственное антимонопольное управление

Китайские власти в четверг объявили о создании и начале работы Государственного антимонопольного управления КНР. Об этом сообщило CCTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, церемония открытия нового ведомства состоялась в Пекине примерно в 09:00 по местному времени. Оно будет находиться в здании, где располагается Главное государственное управление по контролю за рынками КНР.

Руководителем антимонопольной структуры стала Гань Линь, прежде занимавшая должность заместителя главы госуправления по контролю за рынками.

В августе председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании партийного комитета по всестороннему углублению реформ, заявил, что китайское правительство будет сдерживать монополизацию рынка и проводить политику по защите интересов малого и среднего бизнеса. По его словам, компетентные государственные органы Китая должны содействовать формированию в стране высокоэффективных механизмов рыночной экономики социалистического типа.