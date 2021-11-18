В Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны
Один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, умер в тюремной больнице. Об этом со ссылкой на источники в полиции республики сообщило в среду агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, причиной смерти стала "неустановленная болезнь".
Позднее агентство Reuters сообщило, что 52-летний полицейский умер от остановки сердца, а последние две недели он находился в больнице с симптомами заражения коронавирусной инфекцией.
7 июля Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестовали. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Моиза похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.
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