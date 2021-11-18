В Канаде объявили чрезвычайное положение из-за вызванных ливнями наводнений

Режим чрезвычайного положения объявлен в провинции Британская Колумбия в связи с масштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Об этом в среду объявил глава региона Джон Хорган, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Последние несколько дней стали невероятно сложными для жителей Британской Колумбии в связи с природным катаклизмом. Сильный ветер, проливные дожди и наводнения разрушили целые населенные пункты нашей провинции, - сказал он в ходе пресс-конференции, которую транслировали национальные телеканалы. - В связи с этим правительство Британской Колумбии вводит режим чрезвычайной ситуации".

По его словам, несколько тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в связи с чем местные власти уже обратились к федеральному правительству за помощью. В частности, в регион будут направлены военные. По данным телеканала CTV, приказ об эвакуации получили почти 18 тыс. человек. Хорган сообщил, что во вторник была подтверждена гибель одного человека. "К сожалению, скорее всего, в ближайшие дни мы сообщим о новых жертвах", - добавил глава провинции. Также за последние сутки спасены 184 человека, которых эвакуировали на вертолетах, так как они не могли самостоятельно добраться до безопасного места.

CTV со ссылкой на министра сельского хозяйства провинции Лану Попхэм сообщил, что из-за подъема воды на местных фермах уже погибли тысячи домашних животных. Многие фермерские хозяйства окружены водой и не могут привозить корм для скота. Попхэм заявила, что власти окажут помощь фермерам, в том числе по доставке корма животным. Также предусмотрена финансовая помощь пострадавшим хозяйствам.

Кроме того, телеканал проинформировал, что жители региона буквально опустошили прилавки магазинов. Люди запасаются едой, водой, туалетной бумагой, медикаментами, батарейками, свечами. В связи с этим власти обещают в ближайшие дни наладить поставки товаров. В первую очередь это касается особо пострадавших районов.

Дожди в регионе начались в минувшие выходные. Ранее в Британской Колумбии выпало более 250 мм осадков в виде дождя, что превышает месячную норму. По данным телеканала CBC, местами уровень воды поднялся на 3,5 м. Основной удар стихии пришелся на южную часть провинции, где эвакуированы жители многих населенных пунктов. Из-за непогоды размыты многие автомобильные дороги, частично нарушено железнодорожное сообщение.