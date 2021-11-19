На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд 125 человек

В США 125 зрителей музыкального фестиваля Astroworld подали коллективный иск в суд против организаторов фестиваля Astroworld после гибели десяти человек. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишет газета, иск составлен в отношении рэперов Трэвиса Скотта и Дрейка, организовавших мероприятие. Кроме того, в качестве ответчиков указаны компания в области организации развлекательных мероприятий Live Nation Entertainment и корпорация Apple, чей музыкальный сервис Apple Music был партнером концерта.

Истцы требуют выплатить им 750 миллионов долларов. В иске говорится, что требуемый ущерб - "попытка исправить, помочь или компенсировать вред и убытки, понесенные этими истцами".

Адвокаты рэперов и корпорации Apple не ответили на запрос издания. Представитель Live Nation сообщил газете, что компания "рассмотрит все юридические вопросы в надлежащее время".

5 ноября на фестивале Astroworld в городе Хьюстон во время выступления рэпера Трэвиса Скотта произошла давка. Она длилась полчаса, за это время пострадали более 300 человек. Изначально сообщалось, что восемь фанатов рэпера погибли от полученных травм. Им было от 14 до 27 лет. 11 сентября стало известно, что в одной из больниц Хьюстона скончалась 22-летняя Бхарти Шахани. Через четыре дня умер девятилетний Эрза Блаунт.