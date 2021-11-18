Новые достижения ко Всемирному дню рекордов Гиннесcа

Накануне, во Всемирный день рекордов Гиннесcа собрание необычных достижений пополнилось новыми записями, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Британец Эшли Уотсон закрепил своё пребывание в списке рекордсменов как человек, который преодолел самое большое расстояние между турниками с сальто: он пролетел 6 метров, побив свой прежний рекорд.

Ещё одним триумфатором дня стала венесуэльская футболистка Лаура Бьондо. На её счету уже было более десятка рекордов, теперь же она официально стала первой среди женщин по числу элементов crossover, выполненных при чеканке мячом сидя за 30 секунд, а также по количеству двойных оборотов ноги при чеканке стоя за минуту.

Во Всемирный день рекордов Гиннеcса представители сообщества регистрируют особенно много достижений. В этом году в числе рекордсменов оказались представители Великобритании, Китая, Японии и Катара.