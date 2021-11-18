Британские депутаты смогут подработать

Британские парламентарии поддержали инициативу правительства, регулирующую их занятость.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в документе предлагается разрешить депутатам, помимо основной работы, иметь вторую - при условии, что она не отнимет более 20 часов в неделю и не помешает им выполнять свои первоочередные обязанности.

Из перечня разрешенных профессий исключен консалтинг, вне зависимости от того, оплачиваемый он или нет.