https://news.day.az/world/1405115.html Британские депутаты смогут подработать - ВИДЕО
Британские депутаты смогут подработать - ВИДЕО
Британские парламентарии поддержали инициативу правительства, регулирующую их занятость.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в документе предлагается разрешить депутатам, помимо основной работы, иметь вторую - при условии, что она не отнимет более 20 часов в неделю и не помешает им выполнять свои первоочередные обязанности.
Из перечня разрешенных профессий исключен консалтинг, вне зависимости от того, оплачиваемый он или нет.
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