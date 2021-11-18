Экономист S&P считает, что худшая часть пандемии в мире позади

Худшая часть пандемии коронавируса в мире позади, а более активная вакцинация позволит ускорить восстановление глобальной экономики, полагает главный экономист международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Пол Грюнвальд. Такое мнение он высказал в ходе конференции, организованной S&P, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что худшая часть пандемии уже позади, но продолжаем внимательно следить за ее динамикой. Наши эксперты говорят нам, что дополнительная вакцинация будет означать меньшую степень изоляции и более высокую уверенность со стороны потребителей, большую их активность в затратах. И если поднять уровень вакцинации, Европа - замечательный пример, можно добиться более активного восстановления экономики", - отметил он.