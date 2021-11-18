В Судане против демонстрантов применили огнестрельное оружие, есть погибшие и раненые

Сотрудники служб безопасности в Хартуме применили против демонстрантов огнестрельное оружие и слезоточивый газ, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

По данным Центрального комитета врачей Судана, в ходе акций протеста против действий военных, захвативших власть в стране, погибли не менее 14 человек. Десятки раненых нуждаются в медицинской помощи. В Хартуме отключены телефонная связь и интернет. В городе-спутнике столицы Омдурмане жертвами столкновений стал один манифестант, силы безопасности не допустили в военный госпиталь пострадавших.

Глава правительства Абдалла Хамдука находится по домашним арестом. Он и еще десятки министров и чиновников были задержаны 25 октября. Генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил высшие органы власти и объявил о введении режима чрезвычайного положения.

На прошлой неделе указом аль-Бурхана был сформирован обновленный Суверенный совет страны. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) назвали это "шагом назад в достижении политического соглашения". Военные утверждают, что спасают страну от внутреннего конфликта, вызванного расколом политических элит, а также отвергают обвинения в насилии против демонстрантов и заявляют, что 50 сотрудников спецслужб получили ранения за последние недели.