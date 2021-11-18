Охотник пять дней выживал на ягодах в промерзшей тайге

В Томской области мужчина заблудился в тайге, травмировал ногу и пять дней выживал на замороженных ягодах и воде из ледяных ручьев. Об этом сообщает УМВД по региону, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Местный житель ушел на охоту 10 ноября и пропал в районе поселка Белый Яр. Мужчина потерялся и прятался от ветра возле лежащего на земле дерева, и грелся у костра. Он подвернул ногу и не мог самостоятельно выбраться из "снежной ловушки". Мужчина ждал помощи на протяжении пяти дней.

Полицейские следовали на снегоходах по предполагаемому маршруту пропавшего и нашли охотника. Они оказали ему необходимую помощь, предложив еду и чистую питьевую воду. Подхватив обессилевшего мужчину под руки, правоохранители помогли ему добраться до снегохода, на котором вывезли его из промерзшей тайги.