Слушание дела убийцы BLM-активистов переросло в беспорядки

Беспорядками завершился второй день слушаний по скандальному делу Кайла Риттенхауса - 18-летнего американца, которого обвиняют в преднамеренном убийстве активистов BLM. Заседание вновь перенесли, но дело уже давно вышло за пределы здания суда - сторонники и противники арестованного решили выяснить отношения прямо на улице, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Вслед за оскорблениями начались стычки, вот одну из участниц обливают жидкостью, когда дело дошло до драк, в ситуацию уже вмешалась полиция.

Самых буйных активистов с обеих сторон арестовали. Им уже выдвинули обвинения в хулиганстве и сопротивлению полиции. Дело, за которым сейчас следит вся Америка, буквально раскололо жителей небольшого городка Кеноша в штате Висконсин.

Одни считают, что у подсудимого не было выбора - демонстранты вели себя агрессивно, и он просто защищался. Другие, сторонники движения BLM, считают Кайла безжалостным убийцей. Если его вину докажут по всем пунктам, ему грозит пожизненное заключение.