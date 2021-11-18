"Желтые жилеты" в годовщину протестов погрузили Францию в Средние века

Тысячи "желтых жилетов" отметили третью годовщину протестного движения на средневековый манер. В разных частях страны протестующие устроили факельное шествие, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Несмотря на будний день, на одной только центральной площади Тура собрались сотни французов. Вооружившись файерами, они прошлись по улицам города, распевая песни. В департаменте Вар на юго-востоке страны этой ночью демонстранты прямо на проезжей части установили орудия казни.

Такими виселицами они перекрыли доступ в промышленный квартал и выступили против коронавирусных ограничений, а также набирающей ход инфляции. А в Провансе "желтые жилеты" заблокировали движение на автомагистрали поддонами и баррикадами.