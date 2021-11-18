В Киеве на ходу загорелся автомобиль

В Киеве на проспекте Петра Григоренко во время движения загорелся автомобиль.

Видео и фото с места происшествия публикует Корреспондент, передает Day.Az.

Очевидец сообщил, что примерно в 08:35 на светофоре при выезде с проспекта Петра Григоренко на Дарницкое шоссе произошло возгорание легкового автомобиля.

Водители самостоятельно потушили возгорание, до прибытия спасателей ГСЧС. Из-за ДТП на некоторое время было парализовано движение по проспекту, образовалась огромная пробка.