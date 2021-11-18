Китайские города превратят в «губки» для дождевой воды

Выживание и развитие человечества зависит от воды. С 1900 по 2010 г. глобальный спрос воду увеличился почти в восемь раз в результате роста численности населения, экономического развития и изменения режима питания.

Но в Китае, чья экономика развивается самыми быстрыми темпами в мире, этот жизненно важный ресурс иссякает. 1,4 миллиардов китайцев нуждаются в воде, но доступ к ней ограничен и распределяется неравномерно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, после десятилетий урбанизации и связанного с ней загрязнения окружающей среды Китай столкнулся с нехваткой воды и наводнениями. Загрязнение делает значительную часть воды непригодной для питья.

Хуже всего дела обстоят на севере страны. Воды здесь не хватает круглый год. На юге перебои с водой носят сезонный характер. 80% запасов воды сосредоточены в южной части воды, но наиболее быстрые темпы хозяйственного развития происходят сейчас на севере.

Наводнения тоже представляют большую проблему. Из-за глобального потепления выпадает больше осадков, что приводит к регулярному выходу из берегов реки Янцзы и ее притоков. В июле 2021 г. сильнейший паводок за время наблюдений обрушился на город Чжэнчжоу в провинции Хэнань. Его жертвами стали по меньшей мере 300 человек. 1,24 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как Китай решает проблему нехватки воды и разрушительных наводнений?

Города-губки сохраняют водные ресурсы

Решением, основанном на свойствах самой окружающей среды, может быть создание городов-губок. Дождевая вода удерживается в городской черте замощенной поверхностью. В результате она не уходит под землю, а стекает по подготовленным каналам. Крыши домов покрываются газоном, который впитывает воду. Дома красятся в светлые тона, чтобы отражать солнечную энергию, а не поглощать.

Идея городов-губок была предложена в 2013 г. группой китайских ученых во главе с профессором Ю Кунцзянем, специалистом в области урбанистики и ландшафтной архитектуры. Он преподаёт архитектуру в Пекинском университете и возглавляет дизайнерское бюро Туренскейп.



Парк Тяньцзинь.Turenscape

Взяв за основу концепции интегрированного городского управления водными ресурсами (IUWM) в Великобритании и щадящего развития (LID) в США, профессор Ю разработал систему контроля наводнений, загрязнения воды и утилизации дождевой воды. Концепция городов-губок предполагает:

- Адаптацию к окружающей среде.

- Системность и всеохватность.

- Безвредность для окружающей среды.

"Хотя серые строения из бетона, стали, тру и насосов помогают решать ряд насущных проблем, - рассказал профессор Ю в интервью Euronews Green., - они расходуют огромные объёмы энергии и отличаются хрупкостью в случае стихийного бедствия. Кроме того, они разрывают связь человека с природой. На фоне глобального потепления и проблем с экологией, порожденных существующими технологиями, нам нужно пересмотреть наш подход к строительству городов, к использованию воды и природы и даже к определению цивилизации. Концепция городов-губок взяла за основу древнюю мудрость, помогавшую крестьянам разумно расходовать воду с помощью простых инструментов. Это поможет нам преобразовать нашу среду обитания так, чтобы она не разрушала природу".



Набережная реки Хайкоу - до и после реализации проекта города-губки.Turenscape

Где находятся китайские города-губки?

Один из примеров реализации концепции - парк дождевой воды Цюньли в Харбине. Дождевая вода здесь собирается, очищается и хранится. Это защищает окружающее пространство, которое используется как городской сквер, от разрушительных паводков во время штормовой погоды. По словам бывшего замминистра по строительству и урбанистике Цю Баосина, "города-губки решают проблему водных ресурсов вместо того, чтобы создавать их. В долгосрочной перспективе они помогут снизить выбросы углекислого газа".

Правительство Китая выбрало 16 городов для реализации пилотного проекта. Каждый из них получил от 400 до 600 млн юаней (около 55 млн евро). Среди этих городов такие гиганты как Ухань, Чунцин и Сямынь.



Парк дождевой воды Цюньли.Turenscape

Но, по данным дизайнерского бюро Туренскейп, уже до 70% китайских городов приступили к составлению планов перехода к 2030 г. к модели городов-губок.

"Китай реализует эти проекты на уровне городского района, а то и целого города, которые превратятся в естественные водные резервуары, - комментирует Нанко Долман, сотрудник нидерландской строительной компании Royal Haskoning DHV , которая участвуют в реализации китайских проектов городов-губок. - То есть экодизайн это не только крыши-газоны и водосборные сады. Он может целиком изменить структуру города".