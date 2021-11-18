В Башкирии падение метеорита попало на видео

В российском Нефтекамске в среду вечером, 17 ноября, упал яркий метеор.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, момент падения очевидцы опубликовали в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как яркий светящийся шар летит к земле. У метеора виден длинный и светящийся хвост.

Падение метеора было замечено также в Удмуртии и Татарстане. Предположительно, это был крупный метеор из метеорного потока Леониды, который прошедшей ночью достиг пика своей активности. Метеор сгорел в атмосфере, не достигнув земли.

Отмечается, что с 6 по 30 ноября проходит метеорный поток Леониды. Его максимум активности приходится на 17-18 ноября. Скорость метеорного потока достигает 15-20 метеоров в час.