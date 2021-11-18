Тайвань принял на вооружение модернизированные истребители F-16V

Церемония приема на вооружение первой эскадрильи американских модернизированных истребителей F-16V состоялась в четверг на Тайване. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На мероприятии на авиабазе в уезде Цзяи, которое сопровождалось выступлением пилотажных групп, присутствовала глава администрации острова Цай Инвэнь. Она подчеркнула, что реализация программы модернизации истребителей "значительно повысит мощь Военно-воздушных сил" Тайваня и "свидетельствует о прочных партнерских связях с США".

Программа объемом почти $4 млрд США предусматривает замену всех устаревших американских самолетов F-16 A/B на версию F-16V (Viper) с улучшенной авионикой, радарной системой и вооружениями. Модернизацию прошли 64 самолета из 141.

В августе прошлого года в городе Тайчжун начал действовать центр технического обслуживания истребителей этого типа. Данный проект стал результатом сотрудничества тайваньской аэрокосмической корпорации AIDC ("Ханьсян") с американской Lockheed Martin. Стоимость центра составила $3,7 млрд. "Ханьсян" также получила разрешение на самостоятельное производство запчастей к самолетам.

Остров заказал в США еще 66 истребителей F-16V на сумму $8 млрд. Они будут поставлены к 2026 году.

Военно-техническое сотрудничество Вашингтона с Тайбэем вызывает озабоченность Пекина, который подчеркивает принадлежность острова КНР и призывает Белый дом соблюдать политику "одного Китая". Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции, поддерживаемой большинством стран, в том числе Россией, считается одной из китайских провинций.