США впервые показали, как будет выглядеть лунный автомобиль

Аэрокосмическая компания Northrop Grumman анонсировала создание частного лунного автомобиля. Информация об этом размещена на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Корпорация будет создавать его в коллаборации с космическими компаниями Intuitive Machines и Lunar Outpost. Также к работе подключены разработчик автомобилей AVL, который будет отвечать за привод, рулевое управление, подвеску и батареи, и производитель шин Michelin, который ранее уже сотрудничал с NASA при создании лунных транспортных средств.

"Вместе с нашими партнерами мы предоставим NASA гибкое и доступное транспортное средство, которое существенно поможет исследовать поверхность Луны и обеспечит долгосрочное присутствие там", - заявил Стив Керин, вице-президент гражданского и коммерческого направления Northrop Grumman.

Кроме того, компания подключила к разработке американских астронавтов Харрисона Шмитта и Чарльза Дьюка. Они уже летали на Луну по программе "Аполлон", и разработчики планируют учесть их опыт эксплуатации лунного автомобиля.

Этот проект начат в ответ на ранее опубликованный призыв NASA поделиться концепциями нового лунного транспорта, в котором используются достижения современного автомобилестроения.