США впервые показали, как будет выглядеть лунный автомобиль
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Аэрокосмическая компания Northrop Grumman анонсировала создание частного лунного автомобиля. Информация об этом размещена на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Корпорация будет создавать его в коллаборации с космическими компаниями Intuitive Machines и Lunar Outpost. Также к работе подключены разработчик автомобилей AVL, который будет отвечать за привод, рулевое управление, подвеску и батареи, и производитель шин Michelin, который ранее уже сотрудничал с NASA при создании лунных транспортных средств.

"Вместе с нашими партнерами мы предоставим NASA гибкое и доступное транспортное средство, которое существенно поможет исследовать поверхность Луны и обеспечит долгосрочное присутствие там", - заявил Стив Керин, вице-президент гражданского и коммерческого направления Northrop Grumman.

Кроме того, компания подключила к разработке американских астронавтов Харрисона Шмитта и Чарльза Дьюка. Они уже летали на Луну по программе "Аполлон", и разработчики планируют учесть их опыт эксплуатации лунного автомобиля.

Этот проект начат в ответ на ранее опубликованный призыв NASA поделиться концепциями нового лунного транспорта, в котором используются достижения современного автомобилестроения.