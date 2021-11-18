https://news.day.az/world/1405211.html Стихия атакует Канаду, люди пропали без вести, тысячи эвакуированы - ВИДЕО
Стихия атакует Канаду, люди пропали без вести, тысячи эвакуированы - ВИДЕО
Наводнения и оползни в канадской провинции Британская Колумбия, унесли жизнь по крайней мере одной женщины.
Как передает Day.Az, кадры стихии опубликованы в Телеграм. Два человека объявлены пропавшими без вести.
Шторм прервал транспортное сообщение вокруг Ванкувера и был назван чудовищным событием, которое случается лишь "раз в столетие".
Тысячи людей были эвакуированы из своих домов. Министр общественной безопасности Канады Майк Фарнворт предупредил, что могут пройти месяцы, прежде чем все вернется в норму.
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