Стихия атакует Канаду, люди пропали без вести, тысячи эвакуированы

Наводнения и оползни в канадской провинции Британская Колумбия, унесли жизнь по крайней мере одной женщины.

Как передает Day.Az, кадры стихии опубликованы в Телеграм. Два человека объявлены пропавшими без вести.

Шторм прервал транспортное сообщение вокруг Ванкувера и был назван чудовищным событием, которое случается лишь "раз в столетие".

Тысячи людей были эвакуированы из своих домов. Министр общественной безопасности Канады Майк Фарнворт предупредил, что могут пройти месяцы, прежде чем все вернется в норму.