В России пятеро детей сгорели заживо вместе с матерью

В Воронежской области во время сильного пожара погибла семья, состоящая из пятерых детей и их матери.

Как передает Day.Az со ссылкой на Царьград, в Воронежской области пятеро детей сгорели заживо вместе с матерью. Среди них были девочки - одной 4 года, другой 10 лет и трое мальчиков - 1 год, 3 года и 13 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Семья проживала в селе Костово в Ольховатском районе Воронежской области.

Будет проведена экспертиза для установления причины возгорания.

Сгорело 56 кв. метров, произошло обрушение кровли.