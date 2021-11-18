https://news.day.az/world/1405214.html В России пятеро детей сгорели заживо вместе с матерью - ВИДЕО
В России пятеро детей сгорели заживо вместе с матерью - ВИДЕО
В Воронежской области во время сильного пожара погибла семья, состоящая из пятерых детей и их матери.
Как передает Day.Az со ссылкой на Царьград, в Воронежской области пятеро детей сгорели заживо вместе с матерью. Среди них были девочки - одной 4 года, другой 10 лет и трое мальчиков - 1 год, 3 года и 13 лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Семья проживала в селе Костово в Ольховатском районе Воронежской области.
Будет проведена экспертиза для установления причины возгорания.
Сгорело 56 кв. метров, произошло обрушение кровли.
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