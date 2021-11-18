Минздрав России выпустил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России выпустило новую версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в обновленном документе появились изменения и уточнения относительно обеспечения безопасности оксигенотерапии (или кислородная терапия - метод лечения заболеваний с применением кислорода - прим.), дополнительной оксигенации пациентов и оптимальному потреблению кислорода, а также требования к качеству кислорода.

"Перечислены основные технологии дополнительной оксигенации пациентов <...> Раздел по специфической профилактике новой коронавирусной инфекции дополнен информацией об особенностях применения вакцины "Спутник Лайт" для повторной вакцинации", - говорится в сообщении.