В Южной Корее полмиллиона человек сдадут экзамен во время вспышки COVID-19

В Южной Корее 18 ноября начался всеобщий вступительный экзамен для абитуриентов. В тестировании принимает участие более полумиллиона человек, а проходит он на фоне очередной вспышки заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом сообщает The Assosiated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всеобщий вступительный экзамен в Южной Корее, известный как "Сунын", все школьники сдают в один день. В 2021 году на экзамен записалось 509 тысяч будущих студентов. Восьмичасовое испытание проходит в 1395 местах по всей Южной Корее.

Тестирование началось на очередном пике заболеваемости коронавирусом в стране. Корейские санитарные власти рапортуют о почти 3,3 тысячи новых подтвержденных случаях COVID-19 - это второй день, когда количество выявленных зараженных превышает три тысячи человек.

"[У поступающих] не было нормальных подготовительных занятий (из-за пандемии COVID-19 - прим. "Ленты.ру") , и я часто видела, как мой ребенок сильно переживает и старается изо всех сил", - рассказала мать одного из абитуриентов.

В Южной Корее образование и поступление в университет играют значительную роль в будущей судьбе человека. "Сунын" считается важным рубежом, определяющим место вчерашнего школьника в обществе на годы вперед. С пожеланием успехов на экзамене к юным корейцам обращался президент страны Мун Чжэ Ин.