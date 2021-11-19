Google и «Википедия» в течение двух лет выдавали невиновного человека за серийного убийцу

Поисковая система Google и "Википедия" на протяжении двух лет при поиске информации об убийце Натаниэле Уайте выдавали фотографию не того человека, сообщает портал Vice, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У пострадавшего мужчины оказалось такое же имя, как и у известного нью-йоркского серийного убийцы. Из-за ошибки на сайте тезке преступника приходилось жить в страхе и скрываться из-за опасений, что ему кто-то отомстит за жертв Уайта.

Изначально фотографию мужчины использовал канал Discovery в телевизионной передаче о серийном убийце, оттуда оно распространилось по другим источникам.

Сейчас фотографии мужчины удалены из "Википедии" и Google, однако "Яндекс" все еще показывает неправильное фото при поиске информации об убийце.