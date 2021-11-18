Власти Канар оценили ущерб от извержения вулкана на Пальме

Экономический ущерб от извержения вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) уже составляет от €550 млн до €700 млн. Об этом сообщил в четверг глава правительства Канарских островов Ангель Виктор Торрес, передает агентство EFE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам регионального лидера, чтобы Пальма могла получить помощь от ЕС, требуется, чтобы сумма ущерба превышала 1% ВВП, то есть около €430 млн.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2,5 тыс. зданий. Ранее из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.

В последнее время на Пальме вновь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы сотни землетрясений, однако их магнитуда не превышала 5,0.