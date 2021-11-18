В Турции проверяют сообщения о гибели Фетхуллаха Гюлена в США

Информация о смерти исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в США проверяется, полиция пока не дает комментариев. Об этом заявил глава представительства турецкого агентства Anadоlu в Вашингтоне Хакан Джопур, передает Day.Az.

Турецкий портал Oda TV утверждает, что Гюлен был отравлен в своем доме в Пенсильвании в США в ночь на среду. Еще один человек из его круга также мертв. Сотрудникам виллы дан приказ не общаться с прессой. Портал подчеркивает, что эти данные ему подтвердили представители спецслужб.

Между тем организация Гюлена выпустила видеоролик, на котором ее глава сидит в кресле и молится. Однако Oda TV считает этот ролик монтажом с кадрами из трех уже обнародованных ранее видео, на которых проповедник одет в одну и ту же одежду.

Какой-либо официальной или более конкретной информации относительно состояния Гюлена в других турецких СМИ пока нет.

"Мы внимательно следим за происходящим. Источники в американской полиции и местные СМИ не дают информацию по данному поводу. Это еще не означает, что в поместье ничего не произошло. Возможно, что-то произошло, и об этом не было сообщено в полицию. Однако организация (Гюлена) не сможет долго скрывать это", - написал Джопур в Twitter.