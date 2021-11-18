Аккредитационный комитет ООН рассмотрит вопрос об афганском постпреде

Аккредитационный комитет ООН, которому предстоит решить вопрос о представительстве во всемирной организации Афганистана и Мьянмы, проведет заседание 1 декабря. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в ООН, передает Day.Az .

"Заседание пройдет 1 декабря", - сказал собеседник.

В Мьянме в начале февраля к власти пришли военные, сместив гражданское правительство, направившее в ООН нынешнего постоянного представителя Чжо Мо Туна. В Афганистане в августе радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватили власть, прежний президент Ашраф Гани бежал за границу, однако страну в ООН до сих пор представляет назначенный прежним лидером дипломат Гулям Исхакзай.

И военные Мьянмы, и талибы уже предложили ООН новых кандидатов, однако для того, чтобы они могли представлять свои страны во всемирной организации, их полномочия должен подтвердить аккредитационный комитет. Этот орган может как принять окончательное решение по данным вопросам, так и отложить его, сохранив полномочия действующих представителей.

В состав комитета входят девять стран. Россия, Китай и США являются его постоянными членами.